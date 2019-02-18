"Реал" угрожает сняться с чемпионата после спорной победы "Барселоны" в Кубке Испании

Финал Кубка Короля Испании между "Барселоной" и "Реалом" завершился скандалом. Каталонцы победили мадридцев в овертайме 94:93, а решающие очки были заработаны "Барсой" спорным решением судей.

Арбитры засчитали броск центрового "Барселоны" Анте Томича, решив, что форвард "Реала" Энтони Рэндолф забрал мяч с нарушение правил. Повторы момента показали, что игрок мадридцев заблокировал бросок после того, как мяч коснулся дужки кольца, то есть сделал подбор.

После просмотра видеоповторов судьи не изменили своего решения. "Реал" теперь обещает сняться с чемпионата, если лига не признает ошибку, сообщает Eurohoops.