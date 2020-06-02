«Наши голоса могут быть услышаны». Дэвид Блатт призвал бороться с «систематическим расизмом»

Бывший главный тренер «Кливленда» и сборной России Дэвид Блатт высказал своем мнение о ситуации в США, где протестуют против расового неравенства.

— Мы должны измениться. Мы должны уважать друг друга, — цитирует Блатта SDNA. — Мы теряем время и жизни. Мне так противно сейчас, я разозлен. Мы должны измениться.

У нас, людей спорта, есть большая площадка для взаимодействия с обществом. Наши голоса могут быть услышаны, а значит, мы должны использовать этот подарок и взять на себя ответственность, чтобы бороться с неравенством и отвратительным систематическим расизмом, который существует в нашем обществе.

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации.

Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.