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Сегодня, 08:51

Кармело Энтони отправился на Филиппины для продвижения ЧМ-2023

Виктория Кравченко
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Звезда НБА Кармело Энтони отправится на Филиппины для обсуждения вопросов, касающихся организации чемпионата мира 2023 года.

Энтони является послом турнира.

38-летний спортсмен опубликовал фото из аэропорта Манилы.

Экс-форвард провел 19 сезонов в НБА. Также Энтони три раза становился Олимпийским чемпионом со сборной США.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

Кармело Энтони
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