Кармело Энтони отправился на Филиппины для продвижения ЧМ-2023

Звезда НБА Кармело Энтони отправится на Филиппины для обсуждения вопросов, касающихся организации чемпионата мира 2023 года.

Энтони является послом турнира.

38-летний спортсмен опубликовал фото из аэропорта Манилы.

Экс-форвард провел 19 сезонов в НБА. Также Энтони три раза становился Олимпийским чемпионом со сборной США.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.