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Бывший тренер «Хапоэля» из Беэр-Шевы умер от рака в 46 лет

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер баскетбольного «Хапоэля» из Беэр-Шевы Лиор Любин скончался в возрасте 46 лет от рака, сообщает Sport5.

Любин покинул клуб два месяца назад по личным причинам, затем состояние его здоровья резко ухудшилось.

В статусе баскетболиста Любин выступал за «Маккаби» из Петах-Тиквы и Тель-Авива, «Рамат-Ган», «Хапоэль», украинский «Азовмаш», греческий «Апполон» и болгарский ЦСКА.

После завершения карьеры Любин стал тренером. Помимо «Хапоэля» из Беэр-Шевы он работал в тель-авивском «Маккаби», греческом «Панатинаикосе» и сборной Израиля.

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