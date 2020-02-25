Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол

Ближайшие матчи чемпионата Италии по баскетболу отменены из-за коронавируса

20:30

Все матчи ближайшего тура чемпионата Италии по баскетболу отменены в связи со вспышкой коронавируса в стране. Такое решение приняла Федерация баскетбола Италии.

Отменены все игры в трех дивизионах мужского чемпионата, а также в двух дивизионах у женщин. Кроме того, федерация рекомендует клуба прервать на время тренировочный процесс по соображениям безопасности.

Решение о матчах итальянских команд в еврокубках пока не принято. Информация об этом станет известна позднее. Ранее итальянская футбольная серия А приняла решение провести ряд матчей при пустых трибунах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир