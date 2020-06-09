Арвидас Сабонис останется на посту президента Федерации баскетбола Литвы. Он будет занимать руководящий пост еще как минимум один год, сообщает в Twitter журналист Донатос Урбанос.

20 августа 2010 года Сабонис был введен в Зал славы ФИБА, в знак признания его таланта. 4 апреля 2011 года, было объявлено, что Сабонис станет членом Баскетбольного Зала славы имени Нейсмита. 24 октября 2011 года Сабонис был избран президентом Литовской федерации баскетбола.