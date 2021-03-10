Ругательство из «Южного парка» может стоить карьеры звезде НБА. Расистский скандал в американском баскетболе

Центровой «Майами» сначала отказывался вставать на одно колено, а теперь употребил во время стрима уничижительное слово в отношении людей еврейской национальности.

Карьера центрового «Майами» Майерса Ленарда неожиданно оказалась под серьезной угрозой. Дело не в травме плеча, из-за которой игрок не сыграет в этом сезоне, а в допущенном антисемитском оскорблении во время стрима видеоигры Call of Duty. Правда, Ленард утверждает, что не знал о значении слова «kike». Хотя в знаменитом американском мультсериале «Южный Парк» один из героев (Эрик Картман) частенько использует это сленговое выражение. Боссов «Майами» это не волнует. Игрок отстранен от команды на неопределенный срок, а в НБА собирают дополнительную информацию по инциденту. Велика вероятность, что после такого скандала игроку уже не найдется места ни в одной команде Лиги.

Отказывался вставать на одно колено

Прошедшим летом Ленард запомнился не только своей игрой в «пузыре», но и решением не вставать на одно колено во время исполнения гимна (так сделали всего два игрока Лиги, второй — Джонатан Айзек). Он объяснил свое решение не поддерживать акцию Black Lives Matter уважением к своему брату, который служил в армии США.

В январе 2021 года Ленард получил травму плеча, а в феврале стало понятно, что центровому понадобится операция и он уже не сыграет в этом сезоне. «Хит» получили исключение травмированного игрока на 4,7 миллиона долларов, а Майерс попал в очень непростую ситуацию. Летом у «Майами» есть опция, продлевать его контракт на следующий сезон (на 10,2 миллиона долларов) или нет. Теперь это вопрос уже практически решен.

Финалист НБА прошлого сезона использовал ненормативную лексику во время стрима на Twitch, а также употребил слово «kike» — уничижительное обозначение людей еврейской национальности (подробнее о происхождении термина можно почитать в «Википедии»). Видео попало в сеть (кстати, ни в твиттере, ни в YouTube этот откровенно расистский контент не удаляют) и произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Meyers Leonard says racial slurs while playing CoD pic.twitter.com/WHwUnbV0pR — Main Team (@MainTeamSports) March 9, 2021

Боссы НБА осудили поведение Майерса, руководство «Хит» отстранило игрока на неопределенный срок (до выяснения всех обстоятельств), компьютерная компания отказалась спонсировать баскетболиста в турнирах по видеоиграм, несколько публичных людей обвинили игрока в антисемитизме...

Сам Ленард заявил, что не знал значения этого слова, но принес свои извинения семье владельца клуба Микки Арисона, партнерами по команде, тренерами, фронт-офису и всем, кто связан с «Хит».

— Я глубоко сожалею о том, что употребил антисемитские оскорбления во время стрима, — написал в своем инстаграм Ленард. — Хотя в то время я не знал, что это слово означает. Мое незнание истории этого слова и того, насколько оно оскорбительно для еврейской общины, не может служить оправданием. Я был неправ.

Что позволено Леброну и Дюранту...

Далеко не все приняли эти извинения баскетболиста. Например, сестра центрового «Оклахомы» Эла Хорфорда Анна Хорфорд написала: «Если у вас закончилась туалетная бумага, то можно использовать майку Ленарда». А двукратный обладатель Супербоула Торри Смит заявил, что слова Майерса не стоят и двух центов.

Meyers Leonard apology isn't worth 2 cents. He can keep it and keep it moving. — Torrey Smith (@TorreySmithWR) March 9, 2021

Хотя в этой ситуации Майерса можно понять. Во-первых, каждый из нас в своей жизни наверняка допускал ругательства, значение которых ему были не до конца известны. В разговоре с приятелем, в социальных сетях. Это ошибка, но не настолько фатальная, чтобы терять из-за нее работу, а в случае с центровым «Майами» — профессию. Во-вторых, тогда почему Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда не наказывают за слово «NIGGA» в твиттере? Или Кевина Дюранта за выражение «fag boi»? Это тоже оскорбляет людей.

@Ant_Wright shutup fag boi i only went to college for a year and didnt pay attention in class at oak hill lol — Kevin Durant (@KDTrey5) November 30, 2009

Получается, что в НБА действуют двойные стандарты. Если ты суперзвезда, то ты можешь использовать недостойные слова. Если нет — то будь козлом отпущения. Даже если не знаешь их значения. Посмотрим, как завершится история с Ленардом, но шансов, что центрового простят, очень мало. Кстати, за девять сезонов в НБА Майерс заработал 59,4 миллиона долларов.