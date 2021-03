В составе клуба из Нью-Йорка теперь четыре суперзвезды, это второй случай в современной истории НБА.

«Бруклин» официально подтвердил подписание тяжелого форварда Блэйка Гриффина (31 год, 2006 см). По информации СМИ, шестикратный участник Матча всех звезд заключил соглашение до конца текущего сезона и заработает в «Нетс» скромные 1,2 миллиона долларов (ради выкупа контракта у «Дейтройта» Блэйк отказался от 13 миллионов положенной зарплаты). Стив Нэш планирует использовать Гриффина на позиции центрового, что позволит другим трем суперзвездам команды максимально реализовать свой атакующий потенциал. Букмекеры тут же назвали «Нетс» главными фаворитами сезона. Давайте разберемся в очередном громком переходе в бывший клуб Михаила Прохорова.

Чем так крут Гриффин?

Блэйк Гриффин — самый раскрученный игрок студенческого баскетбола США со времен Тима Данкана. Он выиграл какое-то невероятное количество индивидуальных наград до драфта: Naismith College Player of the Year, John Wooden Award, Sports Illustrated Player of the Year, Oscar Robertson Trophy... В НБА Блэйк приходил в статусе игрока, способного стать лицом нового поколения. Правда, первый сезон он полностью пропустил из-за травмы колена — нонсенс для первого номера драфта. Но вернулся на паркет, как будто с ним ничего и не было.

В свой первый игровой сезон в «Клипперс» Гриффин мог похвастаться только личной статистикой. Очень многое изменилось после переезда в Лос-Анджелес Криса Пола в 2011 году. С топ-разыгрывающим за «Клипперс» и особенно за Гриффином было наблюдать одно удовольствие. Команда сразу же дошла до полуфинала Запада, а Блэйк изящно и невероятно забивал суперданки. Если не брать защитников — Коби Брайанта и Винса Картера, то в современном НБА никто не забивает сверху так красиво. Посмотрите этот знаменитый данк через Данило Галлинари с разворотом на 360 градусов.





Или «похоронный» данк через Тимофея Мозгова.





Ближе всего Гриффин и Пол (+Деандре Джордан) были близки к завоеванию трофея в сезоне-2014/15. Команда завершила регулярный сезон на третьей позиции, обыграла в первом раунде «Сан-Антонио», но в драматичном полуфинале конференции все-таки уступила «Хьюстону» в решающем седьмом матче. То поражение и расистский скандал с владельцем клуба Дональдом Стерлингом откинули команду далеко назад. Через два года (после очередного провала — поражения от «Юты» в первом раунде) из нее уехал Пол, а в январе 2018-го калифорнийцы обменяли и Гриффина.

В «Детройте» был период перестройки. Максимум, что смог сделать Гриффин, — затащить команду в плей-офф, но там «Пистонс» были уничтожены «Милуоки». В этом году команда идет на 27-м месте из 30, поэтому держать в составе дорогостоящую суперзвезду не было никакого смысла.

«Бруклин» — действительно фаворит?

Нет. Это манипуляции общественным сознанием после подписания еще одного топ-игрока. Футбольный «Реал» времен «Галактикос» (за мадридцев одновременно играли Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо (Зубастик), Дэвид Бекхэм, Рауль, Роберто Карлос и Икер Касильяс) тоже считался фаворитом всех турниров, но за пять лет только раз выиграл Лигу чемпионов. Так что новый статус «Нетс» у букмекеров — слишком завышенная планка для команды Стива Нэша. Складывается ощущение, что максимум для «Бруклина» в сезоне-2020/21 — финал конференции.

Что даст Гриффин новой команде?

Очень многое. После переезда в «Детройт» Блэйк стал регулярно бросать с дистанции. Да, процент у него не самый космический (31,5% в этом сезоне), но для четвертого/пятого номера это уникальный скилл. В решающих матчах он может попадать еще лучше. Например, в «Клипперс» в плей-офф-2015 он попадал 14 из 14 дальних бросков. То есть при желании он может вытащить большого соперника наверх. А при таких ребятах, как Ирвинг, Дюрант Харден, отсутствие подстраховки под кольцом — это 90% успеха. Они способны обыграть один на один любого. Поэтому Блэйк будет играть колоссальную роль в атакующих построениях Нэша. Велика вероятность, что Гриффин вообще не будет набирать больше 15 очков за матч. Но при этом выполнять невероятный объем работы и помогать большому трио стабильно выбивать дабл-даблы.

Четыре суперзвезды в одной команде. Такое уже бывало?

До «Бруклина» образца сезона-2020/21 в современной истории НБА так было всего раз. В сезоне-2003/04 к Коби Брайанту и Шакилу О'Нилу присоединились Гэри Пэйтон и Карл Мэлоун (стареющие суперзвезды, но все же). Тогда «Лейкерс» дошли до финала НБА, но по всем статьям проиграли там «Детройту» (1:4).

Чем ответит «Лейкерс»?

В «Лейкерс» хотят получить добротного центрового, ориентированного на оборону. Ветерану Лиги Марку Газолю не хватает подвижности и прыжка, а другому новичку «озерников» Монтрезу Харреллу — роста (201 см) и способности растянуть оборону. Сейчас есть два основных претендента на место в ростере действующих чемпионов: Демаркус Казинс и Андре Драммонд (оба центровых являются бывшими участниками Матча всех звезд). В подписании обоих есть свои трудности, и в ближайшие дни мы узнаем, смог ли что-то придумать генеральный менеджер Роб Пелинка или нет.