Жена Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Жена пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта впервые высказалась по поводу гибели мужа и дочери. Легендарный 41-летний баскетболист и его 13-летняя дочь Джанна разбились в результате крушения вертолета 26 января.

«Я и девочки хотим поблагодарить миллионы людей, которые выразали поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за ваши молитвы, нам они определенно были нужны, — написала Ванесса Брайант в Instagram. — Мы опустошены смертью моего любимого мужа. Коби — замечательный отец наших детей, и моя милая, дорогая Джанна — любящая, вдумчивая и потрясающая дочь, замечательная сестра Натальи, Бьянки и Капри.

Мы соболезнуем и другим семьям, потерявшим своих любимых в воскресенье. Мы разделяем ваше горе.

Нет слов, чтобы описать нашу боль. Мне легче от осознания, что и Коби, и Джиджи знали, что их очень сильно любят. Мы счастливы, что они были в наших жизнях. Я бы очень хотела, чтобы они были с нами всегда. Они были счастьем, которое у нас забрали слишком рано.

Я не уверена, как наши жизни будут складываться дальше. Невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся и каждый день пытаемся двигаться вперед, потому что Коби и наша малышка Джиджи освещают нам путь. Наша любовь к ним бесконечна и неизмерима. Я сожалею, что не могу их обнять, поцеловать. Чтобы они были с нами всегда

Спасибо, что делитесь горем, радостью, поддержкой. Мы просим вас отнестись с уважением к нашей частной жизни, нам нужно привыкнуть к новой реальности.

В знак признания к нашей семье, Mamba Sports Foundation открыла фонд MambaOnThree, призванный помочь другим семьям справиться с трагедией.

Спасибо за поддержку нас вашими молитвами, за любовь к Коби, Джиджи, Наталье, Бьянке, Капри и мне".