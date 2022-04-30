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Зайон Уильямсон заявил, что готов продлить контракт с «Нью-Орлеаном»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон заявил, что готов продлить контракт с клубом, если получит предложение.

«Конечно, я продлю контракт, но я не могу сделать это раньше времени», — приводит ESPN слова Уильямсона.

21-летний Уильямсон — первый номер драфта НБА-2019. В сезоне-2021/22 баскетболист ни разу не появился на площадке. В межсезонье форвард может получить контракт до конца сезона-2026/27 с зарплатой в 185,7 миллиона долларов.

БК Нью-Орлеан Пеликанс
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