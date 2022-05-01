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Сегодня, 10:58

Центровой «Мемфиса» Адамс пропустит первый матч серии против «Голден Стэйт» из-за коронавируса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Центровой «Мемфиса» Стивен Адамс пропустит первый матч серии второго раунда плей-офф НБА против «Голден Стэйт», сообщает пресс-служба лиги.

28-летний баскетболист все еще не покинул протокол безопасности НБА по профилактике коронавируса. Из-за этого игрок ранее пропустил шестую игру первого раунда с «Миннесотой» (114:106).

В плей-офф Адамс принял участие в трех матчах «Мемфиса», при этом в двух из них он провел на площадке не более 4 минут.

Матч «Мемфис» — «Голден Стэйт» состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 22.30 (мск).

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Мемфис Гриззлиз
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