Центровой «Филадельфии» Эмбиид выбыл на неопределенный срок из-за перелома глазницы и сотрясения мозга

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид выбыл на неопределенный срок, сообщает ESPN.

28-летний камерунец получил перелом глазницы и сотрясение мозга в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА против «Торонто» (132:97).

Баскетболист прошел обследование в пятницу, окончательные результаты еще не получены, решение по поводу возможной операции еще не принято. Медицинский штаб «Филадельфии» допускает, что Эмбиид сможет вернуться на площадку в плей-офф.

«Филадельфия» выиграла серию у «Торонто» со счетом 4-2. Во втором раунде команда сыграет с «Майами», первый матч пройдет 3 мая (начало — в 2.30 мск).