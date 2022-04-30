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Центровой «Филадельфии» Эмбиид выбыл на неопределенный срок из-за перелома глазницы и сотрясения мозга

Иван Торопцев
Корреспондент
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид выбыл на неопределенный срок, сообщает ESPN.

28-летний камерунец получил перелом глазницы и сотрясение мозга в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА против «Торонто» (132:97).

Баскетболист прошел обследование в пятницу, окончательные результаты еще не получены, решение по поводу возможной операции еще не принято. Медицинский штаб «Филадельфии» допускает, что Эмбиид сможет вернуться на площадку в плей-офф.

«Филадельфия» выиграла серию у «Торонто» со счетом 4-2. Во втором раунде команда сыграет с «Майами», первый матч пройдет 3 мая (начало — в 2.30 мск).

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/33828353/philadelphia-76ers-joel-embiid-indefinitely-orbital-fracture-mild-concussion
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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