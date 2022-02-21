Защитник «Юты» Митчелл пропустит Матч звезд НБА из-за болезни
Защитник «Юты» Донован Митчелл не сможет сыграть в Матче звезд НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.
Utah's Donovan Mitchell will miss tonight's NBA All-Star game due to an upper respiratory illness. pic.twitter.com/8UwlA8KZEb— Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2022
У игрока заболевание верхних дыхательных путей. Более подробной информации о состоянии здоровья баскетболиста нет.
Матч звезд НБА состоится сегодня ночью в Кливленде. Команда Кевина Дюранта сыграет с командой Леброна Джеймса. Оба баскетболиста сами выбрали игроков для своих команд.
Донован Митчелл должен был сыграть за команду Леброна Джеймса. Ранее стало известно, что Кевин Дюрант пропустит игру из-за смерти бабушки.
Начало матча в 4.00 по московскому времени.
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