Защитник «Юты» Митчелл пропустит Матч звезд НБА из-за болезни

Защитник «Юты» Донован Митчелл не сможет сыграть в Матче звезд НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

Utah's Donovan Mitchell will miss tonight's NBA All-Star game due to an upper respiratory illness. pic.twitter.com/8UwlA8KZEb — Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2022

У игрока заболевание верхних дыхательных путей. Более подробной информации о состоянии здоровья баскетболиста нет.

Матч звезд НБА состоится сегодня ночью в Кливленде. Команда Кевина Дюранта сыграет с командой Леброна Джеймса. Оба баскетболиста сами выбрали игроков для своих команд.

Донован Митчелл должен был сыграть за команду Леброна Джеймса. Ранее стало известно, что Кевин Дюрант пропустит игру из-за смерти бабушки.

Начало матча в 4.00 по московскому времени.