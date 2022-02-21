Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 02:03

Защитник «Юты» Митчелл пропустит Матч звезд НБА из-за болезни

Евгений Петров
Корреспондент

Защитник «Юты» Донован Митчелл не сможет сыграть в Матче звезд НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

У игрока заболевание верхних дыхательных путей. Более подробной информации о состоянии здоровья баскетболиста нет.

Матч звезд НБА состоится сегодня ночью в Кливленде. Команда Кевина Дюранта сыграет с командой Леброна Джеймса. Оба баскетболиста сами выбрали игроков для своих команд.

Донован Митчелл должен был сыграть за команду Леброна Джеймса. Ранее стало известно, что Кевин Дюрант пропустит игру из-за смерти бабушки.

Начало матча в 4.00 по московскому времени.

0
Читайте также
Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кевин Дюрант пропустит Матч звезд НБА из-за смерти бабушки
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости