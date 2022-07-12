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Сегодня, 09:54

Инсайдер EPSN: Карри может быть не против возвращения Дюрэнта в «Голден Стэйт»

Руслан Минаев
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Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри может быть не против возвращения в клуб форварда Кевина Дюрэнта, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Это многое говорит обо всей организации «Уорриорз». Они только что выиграли чемпионат, у Стефа Карри кульминационный момент в карьере, но он не стал бы противиться такому варианту. У Карри есть влияние, с помощью которого он может остановить теоретический обмен и возвращение Кевина, но он этого не сделает. Джо Лэйкоб тоже», — сказал Уиндхорст.

Дюрэнт выступал за «Голден Стэйт» с 2016 по 2019 год и становился с клубом чемпионом НБА в 2017 и 2018 годах.

В этом году «Уорриорз» стали чемпионами лиги впервые после ухода Дюрэнта. Карри был признан лучшим игроком финальной серии против «Бостона».

В прошедшем сезоне Дюрант сыграл в 55 матчах, набирая в среднем 29,9 очка, 7,4 подбора, 6,4 передачи.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Кевин Дюрант
Стефен Карри
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