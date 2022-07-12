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Сегодня, 17:50

Совет управляющих обсудит неравенство платежных ведомостей клубов НБА

Иван Шитик
Корреспондент
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В Лас-Вегасе руководство НБА обсудит с владельцами клубов насущные вопросы, сообщает The Athletic.

На нем, который год подряд, пройдет обсуждение мини-турнира посреди сезона для повышения телерейтингов, а также введение плей-ин стадии на постоянной основе.

Также одной из тем станет возможное обновление «налога на роскошь». По мнению некоторых представителей лиги, существующая возможность переплачивать за контракты игроков создает финансовое неравенство между командами.

Ориентиром станет чемпионский сезон-2021/22, в котором владельцы «Голден Стэйт» переплатили 234 миллиона долларов сверх потолка зарплат (112 миллионов).

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