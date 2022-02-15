«Юта» обыграла «Хьюстон», «Денвер» переиграл «Орландо»

«Денвер» выиграл у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:111. В другой встрече «Юта» выиграла у «Хьюстона» — 135:101.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Орландо» — 121:111 (29:14, 24:26, 32:30, 36:41)

Д: Йокич (26 + 14 подборов), Бартон (17), Грин (17).

О: Ф. Вагнер (26), Картер (25 + 12 подборов), Саггс (16).

«Юта» — «Хьюстон» — 135:101 (36:24, 42:29, 22:25, 35:23)

Ю: Митчелл (30), Богданович (22), Кларксон (16).

Х: Тэйт (14), Гордон (14), Грин (13).