«Чикаго» обыграл «Сан-Антонио», «Нью-Йорк» проиграл «Оклахоме»

«Чикаго» переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:109. В других встречах «Нью-Йорк» в овертайме проиграл «Оклахоме» (123:127), «Кливленд» переиграл «Милуоки» (122:107), «Нью-Орлеан» выиграл у «Торонто» (120:90).

НБА

Реглуярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Оклахома-Сити» — 123:127 OT (31:29, 31:32, 32:30, 18:21, 11:15)

Н: Рэндл (30 + 13 подборов + 10 передач), Фурнье (29), Граймс (19).

О: Мэнн (30), Гидди (28 + 11 подборов + 12 передач), Бэйзли (23).

«Чикаго» — «Сан-Антонио» — 120:109 (29:27, 30:30, 24:32, 37:20)

Ч: Дерозан (40), Вучевич (25 + 15 подборов), Уайт (24).

С: Уокер (21), Мюррэй (19 + 11 передач), Макдермотт (19).

«Милуоки» — «Портленд» — 107:122 (30:31, 24:40, 24:23, 29:28)

М: Холидэй (23), Портис (17), Нвора (17), Миддлтон (16 + 11 подборов).

П: Саймонс (31), Харт (27), Нуркич (23).

«Нью-Орлеан» — «Торонто» — 120:90 (29:17, 31:27, 34:25, 26:21)

Н: Макколлум (23), Валанчюнас (18), Хэйс (14).

Т: Ванвлит (20), Сиакам (18), Буше (15).