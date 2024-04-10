«Денвер» на выезде обыграл «Юту». Йокич оформил дабл-дабл

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«Денвер» на выезде переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:95. «Джаз» потерпели 13-е поражение подряд.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл: 28 очков и 13 подборов.

«Денвер» с результатом 55-24 идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Юта» занимает 12-ю строчку — 29-50.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Денвер» — 95:111 (17:34, 36:31, 27:22, 15:24)

Ю: Хортон-Такер (24), Юртсевен (20 + 11 подборов), Шаманич (15 + 10 подборов).

Д: Дж. Мюррэй (28), Йокич (28 + 13 подборов), Портер (12), К. Браун (11).