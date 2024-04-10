Адетокунбо получил травму и не смог доиграть матч против «Бостона»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо получил повреждение в матче против «Бостона» (104:91) в регулярном чемпионате НБА.

29-летний грек в конце третьей четверти получил травму после ввода мяча из лицевой. Из-за этого он досрочно завершил матч.

Адетокунбо успел набрать 15 очков, cделал 8 подборов и отдал 7 голевых передач.

«Милуоки» после победы над «Бостоном» занимает второе место в Восточной конференции НБА. «Бостон» продолжает лидировать на «Востоке».