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Сегодня, 07:17

Адетокунбо получил травму и не смог доиграть матч против «Бостона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо получил повреждение в матче против «Бостона» (104:91) в регулярном чемпионате НБА.

29-летний грек в конце третьей четверти получил травму после ввода мяча из лицевой. Из-за этого он досрочно завершил матч.

Адетокунбо успел набрать 15 очков, cделал 8 подборов и отдал 7 голевых передач.

«Милуоки» после победы над «Бостоном» занимает второе место в Восточной конференции НБА. «Бостон» продолжает лидировать на «Востоке».

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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