«Миннесота» переиграла «Вашингтон». Эдвардс набрал 51 очко

«Миннесота» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:121. Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 51 очко и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Торонто» проиграл «Индиане» (123:140), «Майами» во втором овертайме выиграл у «Атланты» (117:111), «Милуоки» победил «Бостон» (104:91), «Оклахома» обыграла «Сакраменто» (112:105), «Хьюстон» одержал победу над «Орландо» (118:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Индиана» — 123:140 (35:25, 29:40, 27:41, 32:34)

Т: Барретт (23), Олиник (22), Фримен-Либерти (20), Трент (16), Б. Браун (16).

И: Халибертон (30), Топпин (23), Макконнелл (17), Сиакам (16), Тернер (16).

«Филадельфия» — «Детройт» — 120:102 (30:22, 34:30, 26:26, 30:24)

Ф: Эмбиид (37 + 11 подборов), Хилд (18), Убре (17), Харрис (15 + 12 подборов).

Д: Айви (25), Фурнье (21), Дюрен (15 + 11 подборов), Флинн (12).

«Шарлотт» — «Даллас» — 104:130 (18:36, 29:33, 36:28, 21:33)

Ш: Бриджес (22), Миллер (21), Бертанс (13), Г. Уильямс (12).

Д: Дончич (39 + 12 подборов + 10 передач), Гэффорд (26), Ирвинг (18), Хардуэй (15).

«Атланта» — «Майами» — 111:117 2ОТ (27:30, 20:29, 33:21, 21:21, 10:16)

А: Мюррэй (29 + 13 подборов + 14 передач), Хантер (23 + 11 подборов), Джонсон (13), Фернанду (12).

М: Хирро (33), Батлер (25), Йович (23), Хайсмит (13).

«Милуоки» — «Бостон» — 104:91 (37:21, 26:22, 15:24, 26:24)

М: Беверли (20 + 10 подборов), Портис (15 + 10 подборов), Я. Адетокунбо (15), Б. Лопес (15), Лиллард (12), Миддлтон (12).

Б: Тейтум (22), Браун (14 + 10 подборов), Холидэй (12).

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 87:102 (25:16, 24:32, 12:29, 26:25)

М: Пиппен (14), Кларк (14), Джемисон (14), Симпсон (12).

С: Вембаньяма (18), Шэмпени (17), Уэсли (13).

«Оклахома» — «Сакраменто» — 112:105 (28:31, 17:33, 39:23, 28:18)

О: Гилджес-Александер (40), Дорт (18), Холмгрен (15).

С: Фокс (33), Эллис (26), Мюррэй (15 + 10 подборов).

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 117:128 (27:36, 35:32, 33:33, 22:27)

Ч: Дерозан (34), Вучевич (26), Уайт (24).

Н: Брансон (45), Ануноби (24), Дивинченцо (21), Харт (17 + 13 подборов).

«Миннесота» — «Вашингтон» — 130:121 (26:44, 34:26, 39:24, 31:27)

М: Эдвардс (51), Александер-Уокер (23), Гобер (19 + 16 подборов), Конли (15).

В: Кисперт (25), Пул (24), Болдуин (15), Гилл (15), Авдия (15).

«Хьюстон» — «Орландо» — 118:106 (36:25, 27:26, 34:31, 21:24)

Х: Ванвлит (37), Смит (23), Брукс (15), Грин (14), Томпсон (13).

О: Саггс (21), Банкеро (21), Фульц (18), М. Вагнер (12).