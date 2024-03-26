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Сегодня, 06:27

«Даллас» выиграл у «Юты», Дончич сделал трипл-дабл

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Даллас» на выезде обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Лаури Маркканен, набравший 34 очка. Разыгрывающий гостей Лука Дончич сделал трипл-дабл: у словенца 29 очков, 12 подборов и 13 передач.

В параллельном матче «Денвер» разгромил «Мемфис» — 128:103.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Даллас» — 105:115 (41:37, 25:24, 22:27, 17:27)

Ю: Маркканен (34), Коллинз (21 + 11 подборов), Секстон (20)

Дал: Дончич (29 + 12 подборов + 13 передач), Ирвинг (27), Вашингтон (16)

«Денвер» — «Мемфис» — 128:103 (39:24, 30:20, 30:32, 29:27)

Ден: Йокич (29 + 11 подборов), Браун (17), Р. Джексон (15)

М: Пиппен-мл. (17), Бэйн, Стивенс, Г. Джексон (все трое — 15)

БК Даллас Маверикс
БК Юта Джаз
Лука Дончич
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