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Сегодня, 07:34

Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» обыграть «Филадельфию»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сакраменто» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:96.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Тайриз Макси, набравший 29 очков.

Центровой хозяев Домантас Сабонис сделал дабл-дабл — у него 11 очков, 13 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Филадельфия» — 108:96 (31:25, 29:23, 23:20, 25:28)

С: Фокс, Мюррей (оба — 23), Митчелл (18)

Ф: Макси (29), Харрис (12), Уилсон, Кансил (оба — 10)

БК Сакраменто Кингз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Домантас Сабонис
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