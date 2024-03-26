Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» обыграть «Филадельфию»
«Сакраменто» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:96.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Тайриз Макси, набравший 29 очков.
Центровой хозяев Домантас Сабонис сделал дабл-дабл — у него 11 очков, 13 подборов и 10 передач.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Филадельфия» — 108:96 (31:25, 29:23, 23:20, 25:28)
С: Фокс, Мюррей (оба — 23), Митчелл (18)
Ф: Макси (29), Харрис (12), Уилсон, Кансил (оба — 10)
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