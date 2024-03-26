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Сегодня, 05:30

«Финикс» уступил «Сан-Антонио», несмотря на 36 очков Букера

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сан-Антонио» дома обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:102.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 36 очков.

В параллельных матчах «Хьюстон» победил «Портленд» (110:92), а «Вашингтон» оказался сильнее «Чикаго» (107:105).

НБА

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 104:102 (29:22, 18:28, 28:24, 29:28)

С: Сохан (26 + 18 подборов), Васселл (26), Коллинс (18)

Ф: Букер (36), Дюрант (29), О'Нил (12)

«Хьюстон» — «Портленд» — 110:92 (28:25, 19:26, 33:20, 30:21)

Х: Грин (27), Ландейл (17 + 10 подборов), Ванвлит (15)

П: Бэнтон (28 + 11 подборов), Хендерсон (15), Камара (12)

«Чикаго» — «Вашингтон» — 105:107 (17:31, 32:22, 33:29, 23:25)

Ч: Дерозан (27), Уайт (22), Досунму, Карузо (оба — 12)

В: Пул (23), Кисперт (19 + 12 подборов), Багли (16)

БК Финикс Санс
Сан-Антонио Спёрс
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