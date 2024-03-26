«Финикс» уступил «Сан-Антонио», несмотря на 36 очков Букера
«Сан-Антонио» дома обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:102.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 36 очков.
В параллельных матчах «Хьюстон» победил «Портленд» (110:92), а «Вашингтон» оказался сильнее «Чикаго» (107:105).
НБА
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 104:102 (29:22, 18:28, 28:24, 29:28)
С: Сохан (26 + 18 подборов), Васселл (26), Коллинс (18)
Ф: Букер (36), Дюрант (29), О'Нил (12)
«Хьюстон» — «Портленд» — 110:92 (28:25, 19:26, 33:20, 30:21)
Х: Грин (27), Ландейл (17 + 10 подборов), Ванвлит (15)
П: Бэнтон (28 + 11 подборов), Хендерсон (15), Камара (12)
«Чикаго» — «Вашингтон» — 105:107 (17:31, 32:22, 33:29, 23:25)
Ч: Дерозан (27), Уайт (22), Досунму, Карузо (оба — 12)
В: Пул (23), Кисперт (19 + 12 подборов), Багли (16)