«Бостон» уступил «Юте», «Филадельфия» обыграла «Сакраменто»

«Бостон» проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:122.

«Джаз» возглавляет таблицу Западной конференции с 20 победами и 5 поражениями, «Бостон» идет четвертым на Востоке с 12 победами и 11 поражениями.

В параллельной встрече «Филадельфия» обыграла «Сакраменто» — 119:111. После этой встречи «Кингз» идут девятыми на Западе с 12 победами и 12 поражениями. «Филадельфия» лидирует на Востоке с 18 победами и 7 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Филадельфия» — 111:119 (32:42, 39:24, 20:21, 20:32)

«Юта» — «Бостон» — 122:108 (24:27, 24:20, 42:32, 32:29)

«Портленд» — «Орландо» — 106:97 (31:19, 19:24, 34:30, 22:24)