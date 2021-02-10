Кармело Энтони вышел на 12-е место по количеству очков в истории НБА

Форвард «Портленда» Кармело Энтони вышел на 12-е место по количеству набранных очков в истории НБА.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо» (106:97) 36-летний американец набрал 23 очка. После этой встречи на его счету 26 722 очка. Баскетболист обогнал по этому показателю Оскара Робертсона (26 710).

Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 12th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/Dr4g4g86ho — NBA (@NBA) February 10, 2021

Лучшим по количеству набранных очков в истории лиги является центровой Карим Абдул-Джаббар. Он выступал за «Милуоки» и «Лос-Анджелес Лейкерс» и набрал 38 387 очков. Из действующих игроков больше всего очков у форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса (34 358), он занимает третью строчку рейтинга.