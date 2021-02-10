Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», у Карри 32 очка

06:45
Теги:

«Голден Стэйт» в матче регулярного сезона НБА 10 февраля обыграл на выезде «Сан-Антонио» (114:91).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «воинов» Стефен Карри, в активе которого 32 очка, четыре подбора и две результативные передачи.

После этой победы гости поднялись на девятое место на «Западе», хозяева остались пятыми.

Баскетбол. НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 91:114 (26:28, 24:22, 20:36, 21:28)

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир