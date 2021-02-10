«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», у Карри 32 очка

«Голден Стэйт» в матче регулярного сезона НБА 10 февраля обыграл на выезде «Сан-Антонио» (114:91).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «воинов» Стефен Карри, в активе которого 32 очка, четыре подбора и две результативные передачи.

После этой победы гости поднялись на девятое место на «Западе», хозяева остались пятыми.

Баскетбол. НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 91:114 (26:28, 24:22, 20:36, 21:28)