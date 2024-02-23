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Йокич повторил достижение НБА 40-летней давности

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Центровой «Денвера» Никола Йокич повторил достижение НБА 40-летней давности, сообщает статистический сервис StatMuse.

Сербский баскетболист в матче регулярного сезона НБА с «Вашингтоном» набрал 21 очко, совершил 19 подборов и сделал 15 результативных передач. Также он реализовал все 10 бросков с игры. Таким образом, Никола стал первым игроком за более чем 40 сезонов, набравшим не менее 20 очков, 15 подборов и 15 передач при 100-процентной точности попаданий с игры.

В нынешнем сезоне 29-летний Йокич в среднем набирает 26,1 очка, совершает 12 подборов и оформляет 8,9 ассиста.

«Наггетс» занимают 4-е место в Западной конференции НБА, набрав 93 очка в 56 матчах.

НБА
Никола Йокич
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