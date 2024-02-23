«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», Карри набрал 32 очка

«Голден Стэйт» дома победил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:110.

Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри («Уорриорз») — 32 очка.

«Голден Стэйт» (28 побед в 54 матчах) одержал 2-ю победу подряд и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Лейкерс» (30 побед в 56 играх) — на 9-й строчке «Запада».

«Голден Стэйт» — «Лейкерс» — 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28)

ГСВ: Карри (32), Уиггинс (20), Джексон-Дэвис (17)

Л: Дэвис (27+15 подборов), Расселл (18+9 передач), Ривз (16)

23 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 127:122 (30:32, 35:25, 28:30, 34:35)

С: Фокс (28+9 передач), Сабонич (22+11 подборов+11 передач), Монк (21)

С-А: Васселл (32), Вембаньяма (19+13 подборов+4 передачи+4 перехвата+5 блок-шотов)

23 февраля. Сакраменто. «Golden 1 Center».