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Сегодня, 11:20

Карри стал восьмым игроком в истории НБА с 23 тысячами очков и 6 тысячами передач за карьеру

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 32 очка и сделал 8 передач в матче с «Лейкерс» (128:110) в регулярном чемпионате НБА.

Карри стал восьмым игроком в истории НБА, кто набрал минимум 23 тысячи очков и сделал 6 тысяч передач за карьеру.

35-летний американец присоединился к Джону Хавличеку, Джерри Уэсту, Оскару Робертсону, Джеймсу Хардену, Кобе Брайанту, Расселлу Уэстбруку и Леброну Джеймсу.

В этом сезоне Карри в среднем набирает 28 очков, 4,4 подбора и 5 передач за 33,5 минуты.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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