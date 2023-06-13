Йокич — первый игрок, задрафтованный вне топ-15, который стал MVP финала и регулярного сезона

Центровой «Денвера» Никола Йокич установил рекорд НБА.

Как сообщает ESPN Stats & Info, 28-летний игрок стал первым игроком, задрафтованным вне топ-15, который был признан MVP финала и MVP регулярного сезона. Также он стал первым игроком в истории НБА, лидировавшим среди всех игроков по очкам, подборам и передачам в одном плей-офф.

?Серб на драфте НБА 2014 года был выбран «Денвером» под общим 41-м номером.

В сезоне-2022/23 Йокич провел 89 матчей, набирая в среднем 25,7 очка, делая 12,2 подборов и 9,8 передач.

«Денвер» в финальной серии победил «Майами» со счетом 4-1 и впервые стал чемпионом НБА.