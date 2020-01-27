Самый возрастной баскетболист из ныне выступающих в НБА, игрок «Атланты» Винс Картер прокомментировал информацию о гибели знаменитого игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса. В этот же день Картеру исполнилось 43 года.

— Я знал этого человека с тех пор, когда ему было 15, а мне — 16 лет, — написал на своей странице в Twitter Картер. — Мы были одноклубниками на любительском уровне, а потом сражались друг против друга в НБА 18 сезонов. На фотографии мы обсуждаем, как я буду наслаждаться уходом из спорта, а потом договорились, что еще обсудим это по-серьезному. Говорили о том, как Коби повезло наблюдать, как его дочери растут. Мы тогда сказали, что готовы сделать для своих дочерей все, что только в наших силах. Теперь ты отправился в лучший мир, почему-то именно в мой день рождения. Покойся, легенда, да здравствует Мамба!