Вембаньяма получил самый высокий рейтинг среди новичков в истории симулятора NBA 2K

Первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма получил рекордный рейтинг в баскетбольном симуляторе NBA 2K24.

Создатели видеоигры оценили умения новичка «Сан-Антонио» в 84 балла. Ранее максимальный рейтинг в истории симулятора получал форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон — 81 в 2019 году.

«Классно. Нормальный рейтинг» — цитирует Вембаньяму Bleacher Report.

В июле 19-летний француз дебютировал в Летней лиге, показав второй результат по просмотрам в истории турнира.

19-летний француз в прошлом сезоне выступал за «Метрополитан», набирая в среднем 20,8 очка и делая 10,4 подбора и 2,4 передачи за матч.