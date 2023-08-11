Йокич получил самый высокий рейтинг в NBA 2K24

Центровой «Денвера» Никола Йокич получил самый высокий рейтинг среди игроков НБА в баскетбольном симуляторе NBA 2K24.

Способности серба оценили в 98 баллов. В пятерку лучших вошли Яннис Адетокунбо из «Милуоки», Леброн Джеймс из «Лейкерс», Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» и Кевин Дюрэнт из «Финикса».

Йокич был признан лучшим игроком сезона в НБА по версии ESPY.

Ранее самый высокий рейтинг среди новичков в истории видеоигры получил центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма.