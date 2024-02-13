Вембаньяма — четвертый новичок в истории НБА с трипл-даблом с 10 блок-шотами

Французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 27 очков, 14 подборов, 10 блок-шотов и пять передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто» (122:99).

Как сообщает пресс-служба лиги, он стал пятым игроком в истории НБА, который сумел оформить трипл-дабл с 25+ очками, 10+ подборами, 10+ блок-шотами, при этом отдавшим 5+ передач за игру. Ранее такое удавалось Хакиму Оладжьювону (4 раза), Кариму Абдул-Джаббару, Ральфу Сэмпсону и Дэвиду Робинсону.

Также 20-летний Вембаньяма стал четвертым игроком в истории лиги, которому удалось сделать трипл-дабл с блоками. До него подобное удавалось лишь Дэвиду Робинсону (трижды), Ральфу Сэмпсону и Марку Итону.