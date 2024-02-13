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Сегодня, 07:21

«Голден Стэйт» на выезде разгромил «Юту» и одержал пятую победу подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Клэй Томпсон, набравший 26 очков.

«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Голден Стэйт» — 107:129 (26:34, 29:29, 25:30, 27:36)

Ю: Кларксон, Секстон (оба — 22), Маркканен (19)

Г: Томпсон (26), Карри (25 + 10 передач), Уиггинс (17)

13 февраля. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Юта Джаз
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