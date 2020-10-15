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Вдова Брайанта сделала татуировку в честь мужа

10:29
Коби Брайант. Фото AFP
Коби Брайант. Фото AFP
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Ванесса Брайант, вдова пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, опубликовала в Instagram фотографию своей новой татуировки.

Ванесса нанесла на ногу имя Коби, свое имя, а также четырех дочерей: Джанны, Бьянки, Наталии и Капри.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года после того, как его частный вертолет потерпел крушение в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния). На борту находились девять человек, в том числе сам Коби и его 13-летняя дочь Джанна. Все они погибли.

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