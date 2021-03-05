«Вашингтон» обыграл «Клипперс», «Торонто» уступил «Бостону»

«Вашингтон» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:117.

Команда из Лос-Анджелеса потерпела третье поражение кряду. Отметим, что «Вашингтон» обыграл «Клипперс» впервые с ноября 2018 года.

В параллельных встречах «Бостон» победил «Торонто» (132:125), а «Детройт» проиграл «Нью-Йорку» (104:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 132:125 (31:34, 35:36, 35:22, 31:33)

Б: Тэйтум (27+12 подборов), Браун (21), Г. Уильямс (17)

Т: Буше (30), Пауэлл (25), Дэвис (22)

«Вашингтон» — «Клипперс» — 119:117 (25:22, 29:39, 33:26, 32:30)

В: Бил (33), Уэстбрук (27+11 передач), Вагнер (12)

К: Леонард (22), Беверли (17), Л. Уильямс (16)

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 114:104 (33:27, 26:19, 34:28, 21:30)

Н: Рэндл (27+16 подборов), Барретт (21), Пэйтон (20)

Д: Эллингтон (17), Бей (14), Макгрудер (13)