«Милуоки» победил «Мемфис», «Индиана» проиграла «Денверу»

«Милуоки» обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:111.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морант, на его счету 35 очков.

В параллельной встрече «Денвер» победил «Индиану» — 113:103. Эта победа стала для «Наггетс» четвертой кряду. Литовский тяжелый форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — 10 очков, 10 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «Милуоки» — 111:112 (17:31, 34:30, 33:23, 27:28)

Мем: Морант (35), Брукс (23), Валанчюнас (13+12 подборов)

Мил: Адетокунбо (26+11 подборов), Миддлтон (22+10 подборов), Коннотон, Джру Холидей (оба — 15)

«Индиана» — «Денвер» — 103:113 (29:28, 23:33, 22:21, 29:31)

И: Тернер (22+12 подборов), Макдермотт (20), Джастин Холидей (16)

Д: Портер (24+11 подборов), Мюррей (23), Йокич (20+12 подборов)