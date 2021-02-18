«Чикаго» победил «Детройт», у Гранта 42 очка

18 февраля в НБА состоялись очередные матчи регулярного сезона.

«Вашингтон» на своей площадке одержал победу над «Денвером» (130:128), по 35 очков у соперников набрали Давид Бертанс и Джамал Мюррей.

«Чикаго» в концовке удержал победу во встрече с «Детройтом» (105:102), в активе у форварда «Пистонс» Джерами Гранта 43 набранных очка.

В еще одной встрече дня «Индиана» в овертайме была сильнее «Миннесоты» — 134:128.

По состоянию на 18 февраля, «Чикаго» находится на девятом месте нна «Востоке», «Вашингтон» третий с конца, «Детройт» занимает последнее место, а «Денвер» — седьмой на «Западе».

Баскетбол. НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Денвер» — 130:128 (24:41, 46:23, 30:29, 30:35)

18 февраля.

«Чикаго» — «Детройт» — 105:102 (27:35, 16:26, 27:12, 35:29)

18 февраля.