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Дюрант пропустит матч «Бруклина» против «Лейкерс»

07:11
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант пропустит матч регулярного сезона НБА против «Лейкерс», сообщает ESPN 18 февраля.

У 32-летнего баскетболиста растяжение подколенного сухожилия левой ноги, для него это третья пропущенная встреча подряд.

По данным источника, сможет принять участие в игре разыгрывающий Кайри Ирвинг, который уже восстановился после травмы спины.

Матч «Лейкерс» — «Бруклин» состоится в пятницу, 19 февраля. Начало — в 6.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/30919708/brooklyn-nets-kevin-durant-hamstring-vs-los-angeles-lakers-kyrie-irving-back-probable

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