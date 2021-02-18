Дюрант пропустит матч «Бруклина» против «Лейкерс»
07:11
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант пропустит матч регулярного сезона НБА против «Лейкерс», сообщает ESPN 18 февраля.
У 32-летнего баскетболиста растяжение подколенного сухожилия левой ноги, для него это третья пропущенная встреча подряд.
По данным источника, сможет принять участие в игре разыгрывающий Кайри Ирвинг, который уже восстановился после травмы спины.
Матч «Лейкерс» — «Бруклин» состоится в пятницу, 19 февраля. Начало — в 6.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/30919708/brooklyn-nets-kevin-durant-hamstring-vs-los-angeles-lakers-kyrie-irving-back-probable
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