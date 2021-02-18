Дюрант пропустит матч «Бруклина» против «Лейкерс»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант пропустит матч регулярного сезона НБА против «Лейкерс», сообщает ESPN 18 февраля.

У 32-летнего баскетболиста растяжение подколенного сухожилия левой ноги, для него это третья пропущенная встреча подряд.

По данным источника, сможет принять участие в игре разыгрывающий Кайри Ирвинг, который уже восстановился после травмы спины.

Матч «Лейкерс» — «Бруклин» состоится в пятницу, 19 февраля. Начало — в 6.00 (мск).