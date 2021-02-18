«Филадельфия» и «Атланта» одержали очередные победы в регулярном сезоне

18 февраля в НБА состоялись очередные матчи регулярного сезона.

«Филадельфия» дома, несмотря на проигранную с разницей в 12 очков последнюю четверть, была сильнее «Хьюстона» (118:113). Самым результативным игроком встречи центровой «76-х» Джоэл Эмбид, в активе которого 31 очко.

В другом матче дня «Бостон» дома уступил «Атланте» (114:122), 40 очков у победителей набрал защитник Трэй Янг.

По состоянию на 18 февраля, «Филадельфия» продолжает лидировать на «Востоке», «Бостон» находится на пятом месте, «Атланта» — на девятом, а «Хьюстон» — предпоследний на «Западе».

Баскетбол. НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Атланта» — 114:122 (35:33, 21:29, 25:28, 33:32)

18 февраля.

«Филадельфия» — «Хьюстон» — 118:113 (38:24, 31:19, 27:36, 22:34)

18 февраля.