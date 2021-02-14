«Вашингтон» выиграл у «Бостона»

«Вашингтон» одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостоном» (104:91).

Самым результативным в составе хозяев стал Брэдли Бил, набравший 35 очков. Рассел Уэстбрук был близок трипл-даблу, на его счету 13 очков, 9 подборов и 11 передач. У «Бостона» по 25 очков набрали Кемба Уокер Джейлен Браун.

Победа позволила «Вашингтону» обогнать «Детройт» и уйти с последнего места в Восточной конференции. «Бостон» опустился на пятое место «Востока».

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«Вашингтон» — «Бостон» — 104:91 (29:22, 26:21, 34:24, 15:24)

14 февраля.