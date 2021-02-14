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«Бруклин» победил «Голден Стэйт», «Майами» проиграл «Юте»

07:34
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«Бруклин» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:117.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри (27 очков). Защитник «Нетс» Джеймс Харден оформил дабл-дабл, набрав 19 очков и сделав 16 передач.

В параллельной встрече «Юта» победила «Майами» — 112:94.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Майами» — 112:94 (18:21, 29:21, 31:15, 34:37)

Ю: Митчелл (26), Богданович (19), Гобер (16+12 подборов)

М: Нанн (23), Струс, Батлер (оба — 15)

«Голден Стэйт» — «Бруклин» — 117:134 (28:37, 23:29, 31:42, 35:26)

Г: Карри (27), Убре (17+10 подборов), Уиггинс (17)

Б: Ирвинг (23), Дюрант (20), Харден (19+16 передач)

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