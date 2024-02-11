«Нью-Орлеан» обыграл «Портленд»

«Нью-Орлеан» на выезде победил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 93:84.

Самыми результативными игроками встречи стали Джерами Грант («Портленд») и Трей Мерфи («Пеликанс») — по 24 очка.

«Пеликанс» одержали 31-ю победу в 53 матчах и занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Портленд» — на предпоследнем месте таблицы «Запада» с 15 победами в 52 встречах.

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 84:93 (24:29, 16:18, 23:17, 21:29)

П: Грант (24), Эйтон (18+17 подборов)

Н-О: Мерфи (24), Ингрэм (17+9 передач), Валанчюнас (16)

11 февраля. Портленд. «Moda Center».