В НБА планируют сократить длительность тренировочного лагеря

Руководство НБА сократит продолжительность тренировочного лагеря перед возобновлением сезона, утверждает The Athletic.

Изначально планировалось, что он составит 4-5 недель, теперь же стало известно, что он пройдет в течение 2-3 недель. Это может привести к более раннему возобновлению сезона.

Уже несколько команд НБА приняло решение открыть тренировочные базы. Пока тренировки проводятся в индивидуальном порядке.