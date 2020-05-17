Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

В НБА планируют сократить длительность тренировочного лагеря

11:53

Руководство НБА сократит продолжительность тренировочного лагеря перед возобновлением сезона, утверждает The Athletic.

Изначально планировалось, что он составит 4-5 недель, теперь же стало известно, что он пройдет в течение 2-3 недель. Это может привести к более раннему возобновлению сезона.

Уже несколько команд НБА приняло решение открыть тренировочные базы. Пока тренировки проводятся в индивидуальном порядке.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир