В НБА планируют сократить длительность тренировочного лагеря
11:53
Руководство НБА сократит продолжительность тренировочного лагеря перед возобновлением сезона, утверждает The Athletic.
Изначально планировалось, что он составит 4-5 недель, теперь же стало известно, что он пройдет в течение 2-3 недель. Это может привести к более раннему возобновлению сезона.
Уже несколько команд НБА приняло решение открыть тренировочные базы. Пока тренировки проводятся в индивидуальном порядке.
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