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Уэстбрук вышел на 19-е место в истории НБА по количеству результативных передач

17:04
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Защитник «Хьюстона» Рассел Уэстбрук в матче с «Голден Стэйт» (129:112) выполнил 8 результативных передач. По этому показателю он обошел Боба Коузи и вышел на 19-е место в истории лиги. На его счету 6965 ассистов.

На 18-й позиции располагается защитник «Лейкерс» Рэджон Рондо (6975). Он пропускает начало сезона из-за травмы.

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