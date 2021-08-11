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«Лейкерс» презентовали Уэстбрука

02:01

Разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук представлен в качестве игрока «Лейкерс». За команду из Лос-Анджелеса он будет выступать под своим привычным номером 0.

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Евгений Козинов все материалы автора

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