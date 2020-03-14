У игроков «Торонто» не обнаружен коронавирус после матча с «Ютой»

Игроки «Торонто» сдали тесты на коронавирус, ни у кого из них болезнь не обнаружена. Об этом сообщает ESPN. При этом результаты тестов у одного из игроков станут известны позже.

«Торонто» был последней командой, с которой сыграла «Юта». Ранее у двух игроков «Джаз» был диагностирован коронавирус. Заразились болезнью Руди Гобер и Донован Митчелл.

Пока игроки «Рэпторз», которые был помещены на карантин, не будут прерывать его. Это связано с мерами предосторожности по противодействию распространению заболевания.