У форварда «Детройта» Вуда обнаружен коронавирус. Он стал седьмым зараженным в лиге

Форвард «Детройта» Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус. Он оказался одним из семи зараженных игроков лиги, сообщают The Deseret News.

Тест на коронавирус прошли еще 17 работников клуба, однако результаты неизвестны. Регулярный чемпионат НБА приостановлен после того, как этот вирус был выявлен у центрового «Юты» Руди Гобера.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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