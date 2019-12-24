Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Детройт»

«Филадельфия» на выезде выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА (125:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 115:121 (37:32, 27:31, 27:31, 24:27)

«Индиана» — «Торонто» — 120:115 ОТ (30:19, 24:25, 24:35, 29:28, 13:8)

«Детройт» — «Филадельфия» — 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)

«Кливленд» — «Атланта» — 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)

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